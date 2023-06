Dylan Groenewegen over zijn ploeg, zijn verdriet en het vaderschap: 'Het is allemaal heel veel geweest’

InterviewDylan Groenewegen (30) gaat in zijn zesde Tour voor zijn zesde etappezege. En misschien wel meer. Een verhaal over zijn huidige ploeg, zijn verdriet en het vaderschap. ,,Het is allemaal heel veel geweest.’’