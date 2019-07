‘Dylan is voor meer gekomen’

Door Daan Hakkenberg



Pas als de teamdokter met een koud blikje spa blauw komt aanzetten, heeft Dylan Groenewegen weer oog voor zijn omgeving. Hij leegt het blikje meteen over zijn hoofd. Maar afkoelen lukt hem niet. Door de verzengende hitte in Nîmes, maar vooral door de frustratie over weer een gemiste kans.



Pas na een kwartier vertelt hij hoe het fout heeft kunnen gaan. Zijn ploeg komt te vroeg op kop. Wout van Aert wordt gemist, zijn lead-out Mike Teunissen moet al voor de laatste kilometer afgeven en de sprinttrein van Deceuninck - Quick-Step komt vlak voor de rotonde hard opzetten. Intussen is Groenewegen zelf verzeild geraakt in een potje schouderworstelen met Alexander Kristoff. En achter hem loert Caleb Ewan op zijn kans. Allemaal waar, maar de Amsterdammer kan uiteindelijk niet anders dan concluderen dat hij op waarde is geklopt. ,,Ewan doet het eigenlijk voor de tweede keer perfect.”