Dylan van Baarle grijpt net naast etappezege in Tour de France, Magnus Cort Nielsen wint Alpenrit

Magnus Cort Nielsen heeft de tiende etappe in de Tour de France gewonnen. De Deen die in de eerste dagen vooral naam maakte door telkens in de aanval te rijden was in een sprint net iets sterker dan Nick Schultz. Dylan van Baarle maakte ook deel uit van de kopgroep, maar kwam tekort.

Hoewel maandag nog naar buiten werd gecommuniceerd dat alle coronatests op de rustdag negatief waren, werd de Tour dinsdagochtend toch nog opgeschrikt door twee positieve gevallen. Luke Durbridge (BikeExchange) en George Bennett (UAE Emirates) gingen niet van start. Ook Rafal Majka, net als Bennett ploeggenoot van Tadej Pogacar, testte positief, maar kreeg wel groen licht om te starten omdat hij te weinig virusdeeltjes met zich meedraagt.



Op voorhand hadden alle aanvallers de tiende rit van Morzine naar Megève met rood omcirkeld in de agenda, zo ook Bauke Mollema. ,,Dit is een mooie dag, ja”, zei hij nog voor de start. Maar toen na bijna twee uur aanvallen eindelijk de kopgroep was gevormd, zat de Groninger er niet bij. Dylan van Baarle wél. Hij was zelfs de aanstichter van de kopgroep en kreeg in eerste instantie de ervaren Philippe Gilbert, Luis Léon Sanchez en Pierre Rolland met zich mee. In verschillende fases werd de groep uitgebreid tot in totaal 25 man. In de beginfase lieten ook Mathieu van der Poel en Chris Froome zich zien, maar zonder succes.

Lange tijd gebeurde er niets richting de slotklim naar Megève, maar toen waren daar plots klimaatdemonstranten op de weg. Vlak voor de net ontsnapte Alberto Bettiol stapten ze met vuurwerk de weg op en plakten ze zich met lijm vast aan de weg. De koers werd daarom geneutraliseerd en na een oponthoud van tien minuten weer hervat.

Bettiol hield lang stand, maar werd op twaalf kilometer van het einde gegrepen door Georg Zimmermann, Benjamin Thomas en Fred Wright. De virtueel in het geel rijdende Kämna zat een groepje daarachter met ook Van Baarle. Samen maakten ze niet veel later de sprong naar voren en bestond de kopgroep plots uit twaalf renners. Vijf kilometer voor het einde versnelde Sánchez en had niemand een antwoord paraat. De viervoudig ritwinnaar bereikte als eerste de top van de laatste klim, maar wachtte op de top op de achtervolgers Matteo Jorgenson en Nick Schultz, in de wetenschap dat het de laatste kilometer nog steil zou oplopen. Van Baarle kon van die situatie profiteren en sloot in de laatste kilometer ook aan. Hij ging erop en erover, maar slaagde er net niet in om weg te rijden. Het viel vooraan weer stil en daardoor kon de rest ook terugkeren op het vliegveld van Megève.

Het draaide alsnog op een sprint uit. Sánchez ging aan en zag Schultz langszij komen. Even mocht de ploegmaat van Groenewegen dromen van winst, maar toen kwam Cort Nielsen nog voorbij en pakte de oud-drager van de bolletjestrui de dagzege. Schultz werd tweede, Sánchez derde en Van Baarle vijfde.

Kämna slaagde er net niet in om het geel over te nemen van Pogacar. De Duitser zag de tijd lange tijd in zijn voordeel wegtikken, maar kwam op de streep tien seconden tekort.

Volledig scherm Dylan van Baarle. © BELGA

Volledig scherm Etappe 10. © Tour de France

