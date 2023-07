Dylan van Baarle over de beste Tour de France uit zijn leven: ‘Dan verbaas ik mezelf wel’

Met video Magistraal! Wout Poels boekt eerste Nederland­se ritzege in Tour de France na wonderdag in de Alpen

Wout Poels heeft voor de eerste Nederlandse etappeoverwinning in de Tour de France 2023 gezorgd. De 35-jarige renner van Bahrain-Victorious reed op de voorlaatste klim niemand minder dan Wout van Aert uit zijn wiel en kwam met grote voorsprong als eerste aan in Saint-Gervais Mont Blanc. Voor Poels is het na een zware, emotionele maand een gigantische opsteker.