Even bijkomen van zwaarste Tour in jaren: ‘Het is elke dag écht gas geven’

Bernal blijft strijdvaar­dig: ‘Aanvallen als het kan’

13 september Heel even liet Egan Bernal zich zaterdag in de veertiende etappe als aanvaller zien. In de finale van de rit naar Lyon deed de Colombiaan van Ineos-Grenadiers een korte poging weg te springen. ,,Het was niet voor de show”, vertelde Bernal zondag voor de start van de vijftiende etappe bij de NOS.