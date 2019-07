Ewan troeft Viviani en Groenewegen af en pakt tweede sprintzege in Tour

Na de iets vertraagde start was de ontsnapping van de dag in een mum van tijd gevormd. Alexis Gougeard en Stéphane Rossetto reden weg en kregen iets later gezelschap van Paul Ourselin, Lukasz Wisniowski en Lars Bak. Aanvankelijk stak het peloton weinig moeite in de achtervolging, maar daarna zorgden de ploegen van de topsprinters ervoor dat het gat nooit veel meer dan 2 minuten werd.



Na 50 kilometer zonder al te veel spektakel werd het peloton wakkergeschud toen Geraint Thomas ten val kwam. De Tourwinnaar van vorig jaar en nummer 2 van het algemeen klassement raakte een stoep en ging in de bocht tegen de grond. Enkele kilometers later nam hij zijn plaats in het peloton weer in, maar de Welshman had toch wat schaafwonden overgehouden aan de smakker. Later in de etappe kwam Jakob Fuglsang minder goed weg. Ook de nummer 9 van de rangschikking kwam ten val en hij was genoodzaakt zijn strijd te staken.