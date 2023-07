Fabio Jakobsen hoeft Tour de France na zware Pyreneeënrit opnieuw niet te verlaten

Voor Jakobsen stonden de laatste twee etappes in het teken van overleven. De Europees kampioen voelde zich slecht na zijn val op het circuit van Nogaro, maar haalde opnieuw de finish. Omringd door drie ploeggenoten bolde hij op meer dan 37 minuten van ritwinnaar Tadej Pogacar over de finishstreep.

Vrijdag volgt in principe een sprintkans voor Jakobsen in de vlakke rit naar Bordeaux, al is het de vraag of hij wel hersteld is om nu al te sprinten. Zaterdag volgt er een lastigere etappe naar Limoges, zondag is er weer een bergrit met de Puy de Dôme.