‘Falende’ Twentse analist durft voorspelling top 3 Tour wel aan

Hij kan er om lachen, op het vliegveld van Madrid. Lammertink is op doorreis naar Italië waar hij vanaf donderdag meedoet aan de Adriatica Ionica Race / Sulle Rotte della Serenissima. „Er was geen rechtstreekse vlucht, dus moet ik een tussenstop maken.”

De renner van Roompot-Charles Cycling Team, waarover deze dinsdag bekend werd dat één van de belangrijke sponsoren stopt, heeft de afgelopen weken hard getraind om in vorm te geraken voor zijn komende wedstrijd. Daardoor kon hij niet elke etappe in de Ronde van Frankrijk van begin tot eind zien.

Maar natuurlijk heeft hij meegekregen dat zijn favorieten Yates en Bardet falen. „Zo zie je maar weer: je kunt nog zo hard trainen, je merkt pas in de wedstrijd of de vorm er is.”

Té hard getraind?

Maar hoe kan de vorm nou ontbreken in de belangrijkste wedstrijd van het jaar? „Misschien hebben ze te hard getraind, of hebben ze een hoogtestage niet goed verteerd”, zoekt Lammertink naar een verklaring.

Veel wielrenners trainen in de aanloop naar een wielerronde op hoogte, omdat de lucht daar weinig zuurstof bevat. Lichamen die daar een tijdje aan worden blootgesteld, maken extra rode bloedlichaampjes aan. En dat is weer bevorderlijk voor hun prestaties.

Lammertink: „De afstemming in de trainingsopbouw richting een grote ronde komt altijd heel nauw. Het is natuurlijk gissen, maar misschien is het daar fout gegaan.”

Emanuel Buchmann

Eerlijk is eerlijk: Lammertink heeft deelnemers aan de Lezerstour vooraf ook een gouden tip gegeven. „Ik zou Emanuel Buchmann in je ploeg opnemen. Die gaat het goed doen in het klassement en alle bergritten”, adviseerde de geboren Enternaar.

En verrek, de bij het grote publiek niet al te bekende Duitser is na tweeënhalve week koers één van de zes à zeven overgebleven titelkandidaten. „Hij rijdt al een paar jaar goed en dit jaar helemaal. In de Ronde van Baskenland viel hij me vooral op”, zegt Lammertink. De klimmer van BORA-hansgrohe won daar in april de koninginnenrit en werd derde in het eindklassement.

In de Tour trekt Buchmann zijn goede lijn door. „Ik zie in hem geen Tourwinnaar, maar hij staat er toch maar mooi tussen in de top van het klassement.”

Pinot, Kruijswijk en Landa

Wie dan wel de eindzege pakt? „Poh...”

Even valt Lammertink stil. Om vervolgens de namen Steven Kruijswijk, Thibaut Pinot en Mikel Landa te noemen.

„Pinot rijdt heel sterk en Kruijswijk en Landa zijn typische ‘derde weekrenners’. Wielrenners die op hun best zijn in de laatste week van een grote ronde. Landa bewees dat in de recente Giro d’Italia nog. In welke volgorde ze eindigen? Dan zeg ik: 1. Pinot, 2. Kruijswijk en 3. Landa.”

‘Geen podiumplek Thomas’