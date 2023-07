Fan die grote valpartij veroorzaakte in Tour de France geïdentificeerd, Jumbo-Visma overweegt aangifte

De fan veroorzaakte de valpartij toen hij vermoedelijk een selfie wilde maken en met zijn uitgestrekte hand Kuss uit evenwicht bracht. Hij is niet opgepakt, maar zijn contactgegevens zijn bij de politie bekend. Het gaat om iemand die woont in de buurt van de startplaats van zondag. Justitie zal contact opnemen met Jumbo-Visma om te vragen of de Nederlandse ploeg van plan is om verdere stappen te ondernemen.

Ploegleider Arthur van Dongen liet maandag in Spraakmakers op Radio 1 weten dat Jumbo-Visma overweegt aangifte te doen tegen de bewuste toeschouwer. ,,We gaan zeker proberen de onkosten, die natuurlijk enorm groot zijn en dan met name materiële schade, te verhalen op de persoon die door de politie is getraceerd”, zei hij. Kuss, Van Hooydonck en Van Baarle reden de etappe uit, maar ze zijn volgens Van Dongen behoorlijk gehavend. ,,Veel kneuzingen en schaafwonden. In de laatste week gaat dat zeker wel doorwegen.”

Richard Plugge woedend

Teambaas Richard Plugge van Jumbo-Visma reageerde zondagavond al woedend en toonde geen begrip. ,,Wij worden geraakt in onze tactiek, de renners persoonlijk worden geraakt en het Tourverloop wordt beïnvloed. Dat kan nooit de bedoeling zijn van iemand die een selfie wil maken. Maar wat kom je hier doen als je zo veel schade bij de renners veroorzaakt?.”

Hij zag de gevolgen later in de etappe. ,,Het is jammer dat Sepp moest lossen. Dat moet hij normaal nooit op zo’n klim”, baalde Plugge. ,,Het is jammer dat hij door zo’n toeschouwer van de fiets wordt geslagen. Dat is de grootste klap van vandaag. Nathan hard gevallen, Dylan (Van Baarle) gevallen, Sepp gevallen. Onze tactiek raakte daardoor in de war. In het begin van de rit missen we Nathan en aan het eind Sepp. De impact van zo’n klap van een toeschouwer is verschrikkelijk.”

De teambaas zegt dat ze snel in gesprek moeten met Aso, de organisatie van de Tour de France, over hoe ze het kunnen oplossen. ,,Misschien moeten we de bergen wel dichtgooien”, denkt Plugge hardop. ,,Of moet je een tientje betalen. Dat schrikt al heel veel mensen af die er niets te zoeken hebben.”

Tourploegen doen oproep

Ook andere ploegen hebben toeschouwers opgeroepen voorzichtiger te zijn aan de kant van de weg. ,,Je hoeft geen selfie te maken om een herinnering vast te leggen”, zo meldde Team Cofidis in een verklaring.

Ook oud-Tourwinnaar Egan Bernal lag op het asfalt. Zijn ploeg Ineos Grenadiers riep de toeschouwers op om ‘de renners de ruimte te geven’.

Grischa Niermann: ‘Liever tien seconden voor dan achter’

Ploegleider Grischa Niermann van Jumbo-Visma was tevreden met de uitkomst van de vijftiende etappe van de Tour de France. Geletruidrager Jonas Vingegaard verloor geen tijd op zijn belangrijkste uitdager Tadej Pogacar en heeft voorafgaand aan de tweede rustdag nog altijd een voorsprong van tien seconden in het algemeen klassement.

,,We staan liever tien seconden voor dan tien seconden achter, maar het hadden er meer mogen zijn”, zei de ploegleider. ,,Voor mij mogen het tien minuten zijn en voor de rest van de ploeg ook, maar voor de toeschouwers is het een geweldig gevecht.”

Volgens Niermann was het voorkomen van tijdverlies het optimale op de laatste berg. ,,Deze aankomst was goed voor Pogacar. Ik denk dat we blij moeten zijn dat Jonas het wiel kon houden.”

Ook teambaas Richard Plugge ziet dat de twee renners aan elkaar gewaagd zijn, al had hij het idee dat Pogacar niet heel sterk was in deze rit. Het gaat nu eigenlijk beginnen, zei hij met het oog op de tijdrit van dinsdag en de zware bergetappe van woensdag. ,,Iedereen is moe en die vermoeidheid gaat een grote rol spelen. Nu is het de vraag wie het beste herstelt na twee weken.”

