Focking Mike

Als Peter Sagan een stripfiguur was geweest, dan zou er een vraagteken boven zijn hoofd hangen. Het gebeurt vijf meter na de finish van de eerste Touretappe. Hij kijkt naast zich, naar de renner in geel en zwart die zijn wiel nét iets eerder over de streep heeft geduwd. Er vindt kortsluiting plaats onder zijn hersenpan.



Who the fock is that?



Zaterdagmorgen was Mike Teunissen nog een wielrenner zoals er zoveel rondrijden in de WorldTour. Leuke gozer, goeie prof, een handvol overwinningen op zijn palmares. Hij ging naar de Tour als lanceerplatform voor het raketje dat de hele dag in zijn wiel fietst: Dylan Groenewegen. Zelf winnen? Dat scenario kwam alleen voorbij als hij in zijn bed lag. Dromen als helper - dat doe je met je ogen dicht en de gordijnen nog dichter.



Maar toen hij vanmorgen wakker werd, droomde hij nog steeds.