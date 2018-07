Froome, Porte, Quintana en Yates verliezen op dag 1 al tijd op Dumoulin en co

,,Chris is in elk geval niet de enige, dat scheelt”, verzucht Sky-ploegleider Servais Knaven even later. Hij is niet verrast door de uiterst nerveuze finale in Fontenay-Le-Comte. Over het algemeen geldt: hoe makkelijker de rit, des te gevaarlijker de finale. Knaven: ,,En dit was een hele makkelijke etappe. Iedereen weet: als ik win, heb ik de gele trui. Dat maakt het nog eens extra nerveus. Maar dit zijn allemaal dingen die er bij horen in de eerste week van de Tour.”



Geraint Thomas, achter Froome schaduwkopman van Sky: ,,Dit is niet ideaal, maar niet het einde van de wereld. Chris zat bij Porte en Quintana zat zelfs nog achter hem. Dat zijn – al kun je daar over discussiëren – zijn grootste rivalen. Als we er iets positiefs uit moeten halen, dan toch dat.”