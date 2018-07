Geduld Welpelo wordt beloond in Lezerstour

Ook ritwinnaar Julian Alaphilippe, runner-up Gorka Izagirre en Domenico Pozzovivo maakten deel uit van de formatie waarmee Welpelo de dagzege wist te behalen. Een andere pijler onder zijn succes was het feit dat hij nog altijd twintig renners in koers heeft. Daarvan scoorden alleen Alejandro Valverde en Ilnur Zakarin niet. Met een hele reeks klassementsrenners werd bovendien een mooi aantal punten bijgeschreven. 307 scoorde hij er in totaal, dat is tien meer dan Stijn van der Veen uit Nijverdal op deze dinsdag lukte. Truke Braakhuis uit Weerselo gaf negentien punten toe als derde.

In het klassement hebben we opnieuw een nieuwe leider, die dit keer luistert naar de naam Maarten Bosman. De inwoner van Enschede nam het stokje over van Gerrit Ligtenberg uit Rijssen, die de koppositie daags voor de rustdag - op zondag - had veroverd. Het verschil tussen de tweee is nu negen punten in het voordeel van Bosman. Roy Veldhuis uit Tubbergen handhaaft zich nog altijd sterk voorin de stand met 3929 punten. Daarmee is hij derde. Ook de nieuwe klassementsaanvoerder zal blij zijn dat hij vertrouwen heeft gehouden aan Adam Yates. De Australische kopman van Mitchelton-Scott zorgt dat hij zijn directe opponenten voorlopig voorbij steekt. Maar de verschillen blijven klein voorin het klassement. Nog vijf dagen tot Parijs, dan pas weten we definitief wie er gewonnen heeft.