Geel Van der Poel ultieme ode aan opa Poulidor: ‘Ik stel me voor dat hij zo trots zou zijn’

Door Daniël Dwarswaard



Over zijn wangen lopen dikke tranen, om zijn schouders zit de allermooiste wielertrui van de wereld. Nooit zagen we Mathieu van der Poel zo emotioneel. Maar nu bovenop de Mûr de Bretagne is alles anders. Deze is voor zijn overleden opa Raymond Poulidor. Als hij volledig kapot over de streep komt, gaat de vinger richting de hemel.



Een prachtig eerbetoon aan zijn grootvader, één van de populairste Franse renners ooit die zelf nooit het geel droeg. ,,Het was fantastisch geweest als hij hier met mij had gestaan. Dan was het nog zoveel mooier geweest. De mensen die me goed kennen weten hoe goed ik met mijn opa was. Ik stel me voor dat hij zo trots zou zijn. Het is zwaar dat hij er niet is.’’