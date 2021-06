Gevallen Roglic: ‘Situatie verre van goed, maar deze mummie staat aan de start’

,,De situatie is verre van goed", aldus Roglic, die in de slotfase van de rit keihard ten val kwam, via Instagram. ,,Maar ik kreeg een glimlach op mijn gezicht van alle beterschapswensen en positieve gedachten die jullie me stuurden. Deze mummie gaat vandaag van start en dan zullen we zien hoe het gaat.”

Roglic liet na de finish de nodige foto’s maken, maar bleek geen breuken over te hebben gehouden aan de val. Wel liet de Sloveense kopman van Jumbo-Visma weten ‘helemaal open’ te liggen, iets dat inmiddels ook blijkt uit de enorme hoeveel verband op zijn lichaam. Roglic verloor maandag dure tijd in het algemeen klassement op een rampdag voor zijn ploeg.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Sonny Colbrelli kreeg via sociale media nogal wat opmerkingen over de valpartij van Roglic en heeft zijn kant van het verhaal gedeeld.

,,Natuurlijk is het nooit leuk om iemand te zien vallen in een koers", aldus Colbrelli. ,,De val met Roglic was ongelukkig. Het peloton schoof van links naar rechts op de smalle wegen in de finale van de etappe. Roglic kwam van achteren en probeerde op te schuiven. Onze sturen kwamen in elkaar en we vielen bijna allebei. Het was puur geluk dat ik op mijn fiets kon blijven zitten.”

Quote Ik heb niet het idee dat het mijn schuld is Sonny Colbrelli

Op televisiebeelden is te zien dat Colbrelli wat naar de buitenkant van het peloton schuift en dat vervolgens Roglic valt. De Italiaanse kampioen kijkt dan om en maakt een soort wegwerpgebaar met zijn hand.

,,Mijn reactie na de val was vooral uit angst, niet uit iets anders", verklaart Colbrelli die beweging. ,,Het spijt me echt voor Roglic en ik zou willen dat het niet was gebeurd, maar ik heb niet het idee dat het mijn schuld is.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook Geraint Thomas, op voorhand één van de grote concurrenten van Roglic, ging hard onderuit. Zijn schouder raakte uit de kom, maar de Brit wist wel te finishen. Dat gold niet voor Robert Gesink, die over Thomas heen viel en de Tour moest verlaten met een gebroken sleutelbeen en een ontwrichting in zijn schouder.

,,Lekker rustige start van de Tour", laat Thomas cynisch via twitter weten. ,,Ik voel me een beetje geradbraakt, maar ben klaar om te starten. Ik hoop dat iedereen die gevallen is, snel herstelt, vooral Robert Gesink.”

Gesink had zelf al een berichtje met excuses van Thomas gehad. “Maar hij kon er ook niets aan doen”, aldus de Nederlander.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.