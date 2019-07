‘Gilbert keert Quick-Step rug toe en keert terug bij Lotto’

Het vertrek van Gilbert bij Deceuninck-Quick.Step is opmerkelijk, na drie succesvolle campagnes. Patrick Lefevere liet de nu 37-jarige Waal toe de ‘switch’ te maken van de Waalse naar de Vlaamse klassiekers. Gilbert bedankte met winst in de Ronde van Vlaanderen (2017) en Parijs-Roubaix (2019), waarmee hij twee belangrijke klassieke hiaten invulde op zijn al rijke palmares. Geen vuiltje aan de lucht, zo leek het. Gilbert zou zijn carrière afsluiten in zijn huidige team.



Tot vorige week Gilbert niet werd opgenomen in de Tourploeg en plots een breuk aanstaande was.