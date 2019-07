Grappende Poels: ‘Mijn werk moet nog beginnen’

Door Pim Bijl

Voordat Wout Poels een rustig rondje van 44 kilometer gaat rijden op deze rustdag is er de persconferentie, bij Ineos traditiegetrouw druk bezocht. De meeste vragen gaan uit naar titelverdediger Geraint Thomas, de Colombiaan Egan Bernal en ploegbaas Dave Brailsford. Dus zit Wout Poels er relaxed bij in het zonnetje.

Hij is vooral blij en opgelucht dat hij hier nog is. De avond voor de zesde etappe naar La Planche des Belles Filles werd hij ziek. ,,Anderhalf uur later kwam alles eruit.” Hij vreesde voor zijn Tour. ,,Ja, in mijn eerste Tour bij Vacansoleil moest ik ook overgeven en had ik ook nog diarree. Ik hield het nog even vol, maar twee dagen later zat ik thuis. Dus als je binnen aan het rillen bent van de kou, terwijl het buiten best warm is, maak je je wel zorgen.”

Gelukkig voor hem viel het ’s ochtends weer mee en hield hij zijn eten en drinken nu wel binnen. Poels kreeg een snipperdagje en overleefde de rit. Op zijn steun in de bergen wordt nu pas gerekend vanaf donderdag in de Pyreneeën en later in de Alpen uiteraard. Zo is Poels misschien wel de meest anonieme Ineos-renner in de eerste tien Tour-dagen. ,,La Planche des Belles Filles zou eigenlijk mijn eerste echte werkdag deze Tour zijn. Mijn werk moet nog beginnen”, lacht Poels, die wel degelijk ook al even zichtbaar werk deed. Na de val van Thomas op zaterdag hielp hij de Welshman terug naar het peloton.

En in de vlakke etappes probeert hij zijn kopmannen af en toe uit de wind te zetten en zakt hij af naar de ploegleidersauto om met bidonnen terug te keren. Maar andere Ineos-renners als Luke Rowe en Dylan van Baarle zijn op dat terrein beter. ,,Het is niet zo dat ik ’s avonds droom: yes, we gaan een waaieretappe rijden! Maar er komen nog genoeg zware ritten in de bergen aan. Daar kijk ik wel echt naar uit.”