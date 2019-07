Groenewegen houdt alleen schaafwonden over aan val

video Teunissen na dubbelslag: ‘Onwerke­lijk, een bizar scenario’

18:55 Vol ongeloof stond Mike Teunissen voor zich uit te kijken nadat hij in Brussel naar de zege in de eerste etappe was gesprint. De 26-jarige Nederlander veroverde en passant als eerste Nederlander na dertig jaar de gele trui. ,,Onwerkelijk gewoon, een bizar scenario”, zei Teunissen in een eerste reactie bij de NOS.