Groenewegen ingesloten: ‘Wilde wachten, maar we gingen te vroeg aan’

Dylan Groenewegen raakte in de slotfase van de zestiende rit in de Tour de France ingesloten en kon Caleb Ewan zodoende niet meer van diens tweede etappezege afhouden. ,,Maar dat is ook weer het mooie van sprinten.’’

,,In eerste instantie waren we een beetje te vroeg’’, aldus de topsprinter van Jumbo-Visma bij de NOS. ,,Je mist natuurlijk Wout (Van Aert, red.) maar dat weet je van tevoren. Eigenlijk komt Ewan er op het moment dat ik wil gaan er overheen en dan is het nog te kort tot de finish om erlangs te gaan. Ik wilde wachten, maar we gingen gewoon iets te vroeg aan en dan moet je puzzelen. Ik zat wat met Alexander Kristoff te boksen, daardoor kwam ik er niet helemaal goed uit. Daarna doet Lotto-Soudal het voor de tweede keer perfect.’’

Nu rest voor de snelle mannen in het peloton enkel nog de etappe van zondag met finish op de Champs-Élysees in Parijs. ,,Ik heb hem vaak genoeg verslagen en weet dat het met de snelheid wel goed zit, maar zeker als er zo weinig kansen zijn moet je je niet laten verrassen. Maar dat is ook weer het mooie van sprinten. Ik hou me er wel aan vast dat ik al een etappe binnen heb. Dat kunnen heel veel jongens niet zeggen en hopelijk kunnen we het in Parijs nog eens doen. We hebben er een op zak, maar we willen altijd meer.’’

Hitte

Steven Kruijswijk vindt dat de organisatie van de Tour de France voortaan maatregelen moet nemen bij extreme temperaturen. De kopman van Jumbo-Visma opperde na de zestiende etappe onder meer om vroeger te starten of de etappe in te korten. ,,Je ziet dat overal maatregelen worden genomen, maar wij gaan gewoon door”, zei de nummer drie van het klassement aan de finish in Nîmes.

Quote Iedereen stond bij de start al te zweten. Wij starten op het heetst van de dag Steven Kruijswijk

De renners moesten 177 kilometer afleggen terwijl de temperatuur in het zuiden van Frankrijk opliep tot bijna 40 graden Celsius. ,,Ik las berichten over code oranje, code geel. Maar waarschijnlijk geldt dat niet voor de Tour de France. Wij gaan gewoon door. Dat is best apart”, aldus Kruijswijk. ,,Iedereen stond bij de start al te zweten. Het is ook niet zo dat we lekker om 8.00 uur ‘s ochtends starten, nee wij starten op het heetst van de dag. Sporten is gezond, maar in deze situatie waarschijnlijk iets minder.”