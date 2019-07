Groenewegen pakt langverwachte zege: ‘Voelde me goed’

,,Ik hoef niet onder stoelen of banken te schuiven dat ik de eerste etappe had willen winnen”, zei de sprinter bij de NOS. ,,Het was niet het begin van de Tour waarop ik had gehoopt. Voor de ploeg was die eerste etappe in Brussel een succes, maar voor mezelf een grote teleurstelling. Dan wil je per se die overwinning. Ik viel die eerste dag en daarna heb ik wat dagen nodig gehad om te herstellen, maar vandaag voelde ik me goed.”