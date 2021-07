Grote valpartij in Tour: renners duikelen in meters diepe berm

Met nog dik 60 kilometer af te leggen, vloog een groep renners in het peloton op een dalende strook uit de bocht. Zij belandden in de stoffige berm en een aantal zelfs enkele meters lager in de bossages. Onder anderen Søren Kragh Andersen klom weer naar boven met zijn fiets, terwijl ook Dylan van Baarle en Cees Bol vielen. Zijn Team DSM meldt dat de voltallige formatie erbij betrokken was. De meeste renners die tegen de grond waren gegaan konden hun weg vervolgen, maar dat gold niet voor Roger Kluge. De Duitser van Lotto-Soudal was genoodzaakt op te geven.



In het overgebleven peloton werd aanvankelijk niet in de remmen geknepen, maar toen meer bekend werd over de ernst van de valpartij werd dan toch ietwat getemporiseerd.