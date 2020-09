Harmeling: ‘Er zijn op dit moment drie renners die de Tour kunnen winnen’

Voordat hij terugblikt op zijn voorspelling voor deze Tour, wil hij eerst iets kwijt over Team Sunweb en etappewinnaar Marc Hirschi. „Sunweb is deze hele Tour al fantastisch. Je kan bij Hirschi echt zien dat Fabian Cancellara zijn mentor is. Hij trok de etappe volledig naar zich toe. Als neutrale toeschouwer was deze etappe om van te likkebaarden. Hirschi is echt een jongen met een leeuwenhart.”

Harmeling tipte voor aanvang van deze Tour Richie Porte als mogelijke verrassing. Dat komt er nog niet helemaal uit, maar de Australiër staat vooralsnog op een keurige elfde plaats in het algemeen klassement. En belangrijker: hij zit nog op zijn fiets. „Hij kon in elk geval mee met de beste renners, hij brak niet”, zeg Harmeling over de prestaties van Porte. „Op zich staat hij er nog steeds goed voor.”

Meedoen om de gele trui gaat Porte niet meer doen, beseft Harmeling ook wel. „Er zijn drie renners die op dit moment de Tour kunnen winnen: Egan Bernal, Tadej Pogačar en Primož Roglič. Maar renners als Porte kunnen het de mannen die strijden om de gele trui vreselijk lastig maken.”

Naast Porte zijn er in de top van het klassement nog enkele renners die voor spektakel kunnen zorgen in de bergen. „Urán is er daar één van”, vervolgt Harmeling. „En Landa was in alle andere grote rondes nu al door het ijs gezakt, maar dat is hem nog niet gebeurd.”

Het peloton trekt vanaf vandaag weer de bergen in. Dumoulin kan volgens Harmeling weleens een sleutelrol gaan spelen. „Hij zal voor vuurwerk gaan zorgen in de bergen, samen met Roglič. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat Dumoulin de Tour had kunnen winnen dit jaar, maar je hebt fysieke druk en mentale druk. Onder de mentale druk is hij helaas toch bezweken.”

Harmeling verwacht dat Roglič uiteindelijk met de gele trui om zijn schouders op de Champs-Élysées staat. „Hij gaat de Tour winnen. Hij springt heel zorgvuldig om met zijn krachten. En op de momenten dat hij het verschil moet maken, is hij gewoon de beste. Maar het verschil met Pogačar en Bernal is klein. Het wordt nog heel erg spannend.”