Hegemonie Nienke Bruggeman doorbroken, Marc Lankamp nieuwe leider in Lezerstour

Lang wist niemand ook maar in de buurt te komen van de eerste positie van Bruggeman, maar in de derde week van de Tour is het dan eindelijk zover. Lankamp, een van haar belagers, neemt het stokje over in het algemeen klassement van de Lezerstour. Daarmee is de gifbeker nog niet leeg voor Bruggeman, die ook Matthijs Kolman uit Reutum aan zich voorbij ziet gaan.

De strijd om de eerste plaats is echter nog lang niet beslist. Kolman volgt de nieuwe leider op slechts zeven punten achterstand. Bruggeman staat zestien punten achter op Lankamp. Qua team verschilt de top drie niet veel van elkaar: alle drie hebben ze nog negentien renners over.

Lankamp heeft de nodige tijd in de samenstelling van zijn team zitten. Dat betaalt zich in de derde week van de Tour uit. “Ik begin met een shortlist: die erin, die eruit. Ik houd de laatste nieuwsberichten voor de Tour ook constant in de gaten”, gaf Lankamp eerder al aan. “Op een gegeven moment geef ik er dan een klap op en is het de dood of de gladiolen.”

De winst in het dagklassement was dinsdag weggelegd voor Pim Boswinkel uit Eibergen. Hij had de volledige top vier van de etappe in zijn team: Lennard Kämna, Richard Carapaz, Sébastien Reichenbach én Pavel Sivakov. Veel deelnemers hadden hun vertrouwen in Sivakov al opgezegd na zijn valpartijen in de eerste etappe, maar in etappe 16 hoorde hij bij de betere renners in de kopgroep.

Het is een afgetekende overwinning voor Boswinkel, die nummer twee Emiel Harink uit Borne maar liefst negentien punten achter zich laat. De top drie wordt gecompleteerd door Pieter de Groot uit Hengelo (264 punten).

De volledige top 10 van etappe 16

1. Pim Boswinkel (Eibergen) 285 punten

2. Emiel Harink (Borne) 266 punten

3. Pieter de Groot (Hengelo) 264 punten

4. Herbert Preuter (Hellendoorn) 264 punten

5. Henk Averesch (Rijssen) 263 punten

6. Marcel Roordink (Haaksbergen) 255 punten

7. Gerrit-Jan Janssen (onbekend) 255 punten

8. Ruud Overbeek (Oldenzaal) 255 punten

9. Herma Veldhuis (Haaksbergen) 254 punten

10. Remko Jannink (Wierden) 252 punten