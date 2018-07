Heldere dagzege, eindwinnaar blijft nog ongewis

Onveranderd spannend

In het klassement blijft het onveranderd spannend. Pieter van der Woude nam op de voorlaatste dag de koppositie over van Edwin Vos, die het geel op vrijdag nog veroverd had. De nieuwe Enschedese klassementsaanvoerder heeft 5148 punten. De twee eersten ontlopen elkaar slechts drie punten. Maar ook Sven Sturre - met vijf punten achterstand op de leider - is nog heel nabij. Zeven deeelnemers wisten met hen de 5100-puntengrens al te slechten.

Daarmee valt de beslissing over de eindzege in de Lezerstour pas op zondag op de Chanps Elysées in Parijs. Waar de echte renners vooral overeind moeten blijven om hun positie in het klassement veilig te stellen, gaan in ons spel de details beslissen. Zijn het de punten van de sprinters die in de Franse hoofdstad het verschil maken? Of vooral de doorrekening van alle eindklassementen? Morgen weten we meer.