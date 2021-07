Het brute contrast tussen twee Tours van Jumbo-Visma: ‘Topsport is dan keihard’

Door Daniël Dwarswaard



Het leek vooraf zo’n mooi plan. In Tignes, de vaste trainingsplek van Jumbo-Visma die voor de renners een tweede thuis is, had de Nederlandse ploeg de Tour naar haar hand willen zetten met de eerste aankomst bergop. In de Tour van vorig jaar greep kopman Primoz Roglic na negen dagen de macht in de grootste wedstrijd op aarde. Zie hier het contrast: dit jaar haalt Roglic etappe negen niet. ’s Ochtends maakt de ploeg bekend dat het geen zin meer heeft: Roglic stapt af, zijn lijf is veel te druk met herstellen van zijn val. Presteren, ook later deze Tour, gaat niet meer lukken.