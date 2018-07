'Het mooie van de Tour is dat er ook weer een dag na komt'

Zijn zinnen zijn kort en simpel. Meer kan hij er voor de bus van Lotto-Jumbo niet van maken. Als de benen niet goed zijn, dan valt er verder weinig over te zeggen. Nee, hij was niet overdreven zenuwachtig. De twijfel over zijn vorm nam toe rond tien kilometer voor de finish, toen hij tijdens het terugrijden na de valpartij van Arnaud Démare merkte dat dit niet zo gemakkelijk ging. En zijn ploeg deed het wél goed vandaag. ,,Die jongens schoven heel goed op op rechts, maar ze moesten te vaak op mij wachten. Als ik niet honderd procent in orde ben in de finale, ja dan kunnen ze goed zijn, maar de sprinter moet het afmaken. En dat had ik vandaag niet in de benen.”



Groenewegen (25) werd uiteindelijk zesde, de winst was voor de debuterende Fernando Gaviria. De 23-jarige Colombiaan zei na afloop: ,, Ik ben heel blij met het geel. Heel bijzonder dat ik die mag dragen na de eerste Tourrit in mijn leven.” Nog voor de huldiging van Gaviria keek Groenewegen alweer vooruit. ,,Het mooie van de Tour is dat er gewoon weer een dag na komt. Morgen eindigt waarschijnlijk ook weer in een sprint, dan proberen we het weer opnieuw.” Dat betekent niet dat de teleurstelling er niet is. ,,Ik ben een winnaar en win graag, maar vandaag zat er niet meer in. Dan kun je kijken naar de dag van morgen. Hopen dat er dan meer power in zit en ik de sprint kan rijden die ik normaal rij.”