Het ongelooflijke, maar waargebeurde verhaal van Teunissen en zijn gele trui

Door Daan Hakkenberg



In een gele container achter het podium heeft Teunissen zich snel opgefrist en nu moet hij als de wiedeweerga naar het podium. Trappetje af en handjes schudden met Eddy Merckx die hem daarna in een gele trui zal hijsen. ,,Bizar hè?’’ Een kwartier nadat hij Peter Sagan in een millimetersprint heeft verslagen, kan Teunissen nog altijd niet geloven dat hij over een paar minuten de meest iconische wielertrui aan zal hebben.



Twee uur later in zijn gele trui, zittend achter een tafeltje voor de persconferentie, beseft Teunissen nog steeds niet dat hij wielergeschiedenis heeft geschreven. ,,Ik win de etappe, ik pak het geel en het is al heel lang geleden dat een Nederlander dat deed. Het gebeurt mij allemaal op hetzelfde moment. Ongelooflijk. De laatste anderhalve kilometer waren al een achtbaan en heel lang wist ik niet of ik had gewonnen.”

Besef

Hij wordt geleefd, gaat van pers naar ceremonie naar pers. ,,De enigen die ik gezien heb zijn mijn vriendin en mijn beste vriend en ik heb mijn vader over de telefoon gesproken. En op basis van hun emoties weet ik dat het wat teweeg heeft gebracht . Maar ik denk dat het nog wel een paar dagen zal duren voordat ik écht een beeld heb van wat er is gebeurd.”

Teunissen keerde dit jaar na twee jaar Sunweb terug bij Jumbo om voor Groenewegen de sprint aan te trekken en om op gezette tijden voor zijn eigen kans te kunnen rijden. Tot dit jaar stond hij op één zege, maar in het geel-zwart won hij twee etappes in de Vierdaagse van Duinkerken plus het eindklassement én de ZLM Tour. En nu is hij onlosmakelijk verbonden met de Tour de France en voor altijd de achttiende Nederlander die de gele trui heeft gedragen.

Bekijk hier de reactie van Mike Teunissen:

Bij de start van de Tour op het Koningsplein in Brussel zijn alle Nederlandse ogen vooral op één man gericht: Dylan Groenewegen. De beste sprinter van het afgelopen jaar en de gele trui op dag één is het grote doel van de ploeg Jumbo-Visma. Maar in de finale van deze eerste etappe wordt het scenario geschreven waar niemand rekening mee houdt: het ongelooflijke, maar waargebeurde verhaal van Mike Teunissen en zijn gele trui.



Want tot twee kilometer voor de streep denk Teunissen namelijk maar aan één ding: Groenewegen moet hier winnen. ,,En ik wist dat de belangen groot waren, want in de Nederlandse pers gaat het al weken over de kansen voor Dylan. En ook wij werkten daar hard voor en geloofden erin,’’ zegt Teunissen. Hij en zijn ploegmaten Amund Grøndahl Jansen en Wout van Aert staan op het punt de sprint voor te bereiden voor hun kopman. Voor Teunissen rijdt Van Aert en achter hem moet Groenewegen zitten. Dat is nou eenmaal altijd zo. ,,Maar toen ik achter me keek, zag ik weinig geel meer,’’ zegt Teunissen.

Bekijk hier de nabeschouwing van In het Wiel op de eerste etappe van de Tour:

Groenewegen is gevallen en zit gedesillusioneerd op de grond terwijl het peloton voortraast. Over zijn oortje hoort Teunissen dat zijn kopman is uitgeschakeld. ,,Dat moment was heel raar. Alles waar we zolang voor hadden gewerkt, viel opeens weg. Maar het zou zonde zijn geweest als onze eerste man pas 25ste zou zijn geworden. Dus het minste dat ik kon doen, was het proberen. Ik dacht: als ik top vijf kan rijden, hebben we tenminste nog iets na al dit ongeluk. In die laatste kilometer was ik heel relaxed, want ik had niks te verliezen. En opeens kwam er een opening, ik had nog veel kracht en kwam in tweede positie. Ik zag dat Sagan langzamer ging dan ik en dacht: ik kan hier winnen. Toen ben ik er vol voor gegaan en heb mezelf naar de streep gegooid.”

,,Is al het werk toch ergens goed voor geweest”, gaat hij verder. ,,Ik denk dat Dylan ook blij voor mij zal zijn, maar ik zal in de massasprint weer voor hem rijden en proberen hem te helpen aan een zege. Nu heb ik mijn kans gepakt en ik zal dit moment voor altijd koesteren. ’’

Dan staat Teunissen op, de persconferentie is afgelopen en in zijn gele trui stapt hij naar buiten. Daar loopt hij opnieuw in de armen van zijn vriendin Corine en zijn beste vriend Ike die al die tijd hebben gewacht . Teunissen, met een lach: ,,Sorry hoor, maar het duurt hier allemaal wat langer dan verwacht.’’

De reactie van de vriendin van Mike Teunissen na afloop: