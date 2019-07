Het topweekend van de rittenkapers

Door Pim Bijl



Ze wonnen overal. Op alle terreinen. Kleine koersjes en grote wedstrijden, maar winnen in de Tour - de meest prestigieuze wedstrijd van allemaal - blijft het summum. Kijk maar naar de uitzinnige blijdschap bij Daryl Impey in Brioude en een dag eerder bij Thomas de Gendt in Saint-Étienne. Zij weten hoe moeilijk het is om een rit te kapen, maar beheersen de kunst.



Impey was gisteren de sterkste en slimste gebleken uit een groep van vijftien mannen op rittenjacht, hij bleef over met Tiesj Benoot en won gemakkelijk de sprint. Daarna legde hij uit dat alles draait om timing. ,,Het gaat erom dat je het juiste moment vindt voor het plaatsen van een beslissende move, waarvan je weet en voelt dat je die inspanning tot het eind kunt volhouden.’’