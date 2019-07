Huilende Pinot verlaat Tour met beenkwetsuur

De Groupama - FDJ-renner reed tijdens de tweede beklimming van de dag, de Montée d’Aussois (2e cat.), plots op achterstand. Direct was duidelijk dat het goed mis was bij Pinot. De Fransman liet zich behandelen maar kwam ook niet vooruit toen er tape om zijn gekwetste been zat. Hij liet de tape vervolgens weer verwijderen. Pinot probeerde het vervolgens nog even, maar kneep al snel in de remmen. De achterstand op het peloton bedroeg toen al ruim drie minuten. Pinot stapte snikkend in de ploegleiderswagen.



De 29-jarige Franse klimmer stond voor deze etappe op de vijfde plaats. Zijn achterstand op geletruidrager Julian Alaphilippe bedreog 1.50. Pinot schreef de veertiende etappe achter zijn naam; een bergrit over de bekende Tourmalet. Hij werd beschouwd als een van de kanshebbers om deze Tour te winnen.



De Fransman stapte vorig jaar af tijdens de Ronde van Italië, terwijl hij derde stond in het klassement. Pinot was toen naar eigen zeggen oververmoeid.