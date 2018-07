Ideale ploeg Lezerstour bevat weinig sprinters

LezerstourENSCHEDE - De ideale ploeg tot nog toe in de Lezerstour - na twee weken fietsen - bevat niet zoveel sprinters als menigeen gedacht had. Een mix van snelle mannen, maar meer nog klassementsrenners én aanvallend ingestelde renners als Greg van Avermaet en Julian Alaphilippe had het moeten zijn.

Met nog twee kansen op een massale aankomst (Pau en Parijs) lijkt het daarop dat we kunnen stellen dat je het best een ploeg had kunnen samen stellen met niet te veel sprinters in de gelederen. Grote uitzondering is uiteraard Peter Sagan, want die bracht de meeste punten van allemaal op. Twee ritzeges, enkele ereplaatsen en vooral vanaf dag twee het groen om de schouders brachten maar liefst 503 punten op. Verder zijn het de al uitgestapte Fernando Gaviria en Dylan Groenewegen en ook Alexander Kristoff, Arnaud Demare, Sonny Colbrelli en John Degenkolb die zich uitbetaalden. Al was de laatste vooral van waarde in de kasseienrit naar Roubaix, waar hij een sprint van drie won.

Gokken op aanvallers loont

Wat verder opvalt is dat met Greg van Avermaet (lang in het geel), Julian Alaphilippe (ritwinst en bollentrui) en Philippe Gilbert een type renner in de punten reed, waar vooraf van gezegd werd dat dit soort renners steeds minder kansen krijgen in de Ronde van Frankrijk. Geen pure sprinter, geen klimmer en geen klassementsman, maar toch scoorde dit drietal goed. Hun aanvalslust werd beloond, maar ook de spelers die erop durfden te gokken, kunnen zich tevreden tonen.

Thomas belangrijke troef

Naast de al genoemde Peter Sagan en Greg van Avermaet is Geraint Thomas een man, waar je slecht buiten kon om echt te scoren in de Lezerstour. Wie hem nog niet had gekozen, zette hem vaak als wissel in de afgelopen dagen. De Brit droeg niet alleen lang het geel, hij won ook twee etappes. De andere klassementsmannen als Chris Froome en Tom Dumoulin doen in vergelijking met Thomas een veel bescheidener duit in het zakje. Maar ook dat soort renners betalen zich natuurlijk uiteindelijk in Parijs uit, wanneer de punten van het eindklassement worden bijgeteld.