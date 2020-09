‘Ik genoot als kind van Contador en Schleck, nu heb ik zelf het geel’

,,In 2009, 2010 zag ik voor het eerst de Tour‘’, vertelde de jonge Sloveen. ,,Ik wist niet precies waar het om ging maar ik genoot van mannen als Alberto Contador en Andy Schleck. Nu heb ik het geel, iets wat ik me nooit had kunnen voorstellen. Ik begon deze dag als een tevreden nummer 2 in het klassement. Maar na een superdag draag ik nu het geel. Met dank aan de ploeg. Ik geloof in hen en zij in mij.”