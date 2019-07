Impey troeft Benoot af in sprint en pakt de zege op Franse feestdag

Quatorze Juillet

Op acht kilometer van de streep zette Benoot aan, Impey kon aanhaken, maar dat gold niet voor Roche. Het duo werkte uitstekend samen en bleef de vijf overgebleven achtervolgers tien tellen voor. Benoot, normaliter de mindere in de sprint, ging al vroeg aan, maar zag Impey al snel langszij komen en dus zegevieren. Het was voor de renner van Mitchelton-Scott, die in 2013 twee dagen in het geel reed, de eerste Touroverwinning. Hij is de tweede Zuid-Afrikaan die een rit won in de Ronde van Frankrijk. Sprinter Robert Hunter ging hem in 2007 voor.



,,Dit is een droom. Het is mijn zevende Tour en ik zat al vaker in een ontsnapping. Deze etappe had ik al gemarkeerd”, zei Impey na afloop. ,,We waren vanaf de start heel actief en hebben goed samengewerkt. Ik geloofde in mezelf. Het is fantastisch om op dit niveau, in de Tour, te winnen.