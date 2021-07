In de schaduw naar zijn top: Wilco Kelderman lost belofte in met ijzersterke Tour

Door Daniël Dwarswaard



Een top 5-plaats in de grootste wielerwedstrijd van de wereld. Pak ’m beet tien jaar geleden, toen je met een vergrootglas moest zoeken naar Nederlands wielersucces, was de prestatie van Wilco Kelderman reden geweest voor pagina’s vol met verhalen over hem. Dat Nederland nu niet gigantisch enthousiast wordt van zijn enorm sterke prestatie, heeft meerdere oorzaken. Enerzijds is Kelderman ‘slachtoffer’ van de tijdsgeest. Wielerland Nederland is de laatste jaren nogal verwend. Met de Girowinst van Tom Dumoulin in 2017, het fenomeen Mathieu van der Poel en Bauke Mollema die heel stiekem een geweldig palmares bij elkaar fietst.