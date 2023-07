Jasper Philipsen wint ook zonder Mathieu van der Poel en klopt Dylan Groenewegen in Tour de France

Met samenvattingJasper Philipsen heeft de elfde etappe in de Tour de France gewonnen. In de nagenoeg vlakke rit van Clermont-Ferrand naar Moulins bleek de Belg opnieuw de snelste in een massasprint te zijn. Ditmaal kon hij niet rekenen op de hulp van Mathieu van der Poel, die zich afzijdig hield.

In deze loodzware tweede Tourweek is er ook nog een beetje aan de sprinters gedacht. De 180 kilometer lange elfde etappe was op maat gemaakt voor de rappe mannen. Geheel volgens traditie van de sprintritten reed er een ongevaarlijke kopgroep weg en hield het peloton Daniel Oss, Andrey Amador en Matîs Louvel binnen schootsafstand. Meer dan drie minuten voorsprong kregen de drie niet.



Het tempo in het peloton lag de hele dag hoog. Onderweg waren er drie bergpunten te verdienen, maar net als bij de tussensprint werd er niet om gekoerst. In het peloton zetten Jasper Philipsen en Bryan Coquard nog wel even aan om de tussensprint van het peloton te winnen. Philipsen bleek daarin net iets sneller te zijn.

Volledig scherm Jasper Philipsen wint voor de vierde keer. © REUTERS

Geen Mathieu van der Poel

Nadat eerst Louvel, vervolgens Amador en uiteindelijk ook Oss werd gegrepen draaide het zoals verwacht in een massasprint uit. In Moulins, voor de eerste keer finishplek in de Tour, hield een nog zieke Mathieu van der Poel zich afzijdig. Maar ook zonder de ideale lead-outman bleek Philipsen het te kunnen. Groenewegen ging aan, maar Philipsen sprong uit zijn wiel en bleek simpelweg sneller te zijn. Phil Bauhaus werd derde.

,,Ik kan ook winnen zonder hem, haha", zei Philipsen na zijn vierde etappeoverwinning. ,,Hij maakt het altijd makkelijker voor mij. Het scheelt veel in het zoeken, maar ik ben blij dat ik in het wiel van Dylan kon zitten en er in de laatste meters nog overheen kon", aldus de Belgische winnaar. ,,Ik ben zo blij om mijn vierde rit te winnen. Daarnaast heb ik nu ook een mooie marge in het puntenklassement. Dat geeft me extra comfort om de Alpen in te gaan.”

Volledig scherm Amador, Oss en Louvel. © ANP / EPA

Bol en Jakobsen

Cees Bol mocht bij afwezigheid van Mark Cavendish de honneurs waarnemen bij Astana en finishte als twaalfde. Fabio Jakobsen bleek nog niet helemaal hersteld te zijn van de afgelopen dagen en passeerde als zestiende de meet. Twee plaatsen achter hem eindigde Jonas Vingegaard. Twee plaatsen daar weer achter finishte zijn concurrent Tadej Pogacar.

In het algemeen klassement verandert er weinig. Vingegaard blijft leider met 17 seconden voorsprong op Pogacar. Donderdag wacht een heuveletappe met vijf gecategoriseerde hindernissen.

Liveblog bekijk belangrijke updates Jasper Philipsen klopt Dylan Groenewegen Hij kan het dus ook zonder Mathieu van der Poel. Groenewegen wordt tweede, Phil Bauhaus derde en Coquard vierde. Jakobsen komt er niet aan te pas. Stuyven zet Pedersen af Groenewegen gaat nu aan! Laatste kilometer! Van Aert met Laporte voor zich. Daarachter Philipsen, Ewan, Meeus, Pedersen, Girmay. De rest zit verder. Nog 2 kilometer Mathieu van der Poel zien we niet. Hij houdt zich afzijdig. Philipsen moet vooral rekenen op Rickaert en Sinkeldam in de laatste kilometers. Nog 3 kilometer Jumbo-Visma heeft twee man voor Van Aert: Laporte en Vingegaard. Daarachter zitten Groenewegen en Jakobsen. Nog 4 kilometer Mooi: ook Jakobsen zit goed van voren. We zien ook Sagan, Ewan, Girmay, Philipsen, Bauhaus en Van Aert voorin. Nog 5 kilometer Met Jumbo-Visma op kop beginnen we aan de laatste kilometers. Naast de Jumbo-trein rijden de mannen van Groenewegen. Nog 6 kilometer Bahrain-Victorious zit ook goed van voren met Bauhaus. Wout van Aert zien we rechts in het peloton zitten. Mathieu van der Poel hebben we nog niet gespot. Rickaert zit in het wiel van Philipsen, Sinkeldam rijdt voor de Belg. Nog 8 kilometer Op de natte wegen wurmen de sprintersploegen zich een weg naar voren. Dylan van Baarle probeert Jonas Vingegaard veilig door de slotfase te loodsen. Nog 10 kilometer DSM-Firmenich heeft de kop overgenomen. Met John Degenkolb in tweede positie trekken ze straks de sprint aan voor Sam Welsford. Hij kwam er deze Tour nog niet aan te pas. Daniel Oss ook gegrepen De Italiaan mogen we bedanken voor een sterke koers, maar zijn avontuur zit er nu op. Nog 17 kilometer Oss heeft nog maar 10 seconden. De prijs van de strijdlust moét wel voor hem zijn. De favorieten Laten we nog even alle kanshebbers doornemen. Topfavoriet is Jasper Philipsen. De Belg heeft al drie etappes gewonnen. Mads Pedersen won de andere sprintrit, maar deze aankomst is hem iets minder op het lijf geschreven. Dat geldt wel voor pure sprinters als Dylan Groenewegen, Caleb Ewan en Phil Bauhaus. Outsiders zijn er ook volop: Fabio Jakobsen, Sam Welsford, Biniam Girmay, Wout van Aert, Jordi Meeus, Bryan Coquard en Alexander Kristoff. Cees Bol mag voor eigen kansen gaan bij afwezigheid van Mark Cavendish. © BELGA Nog 26 kilometer Weer een lekkere regenbui voor het peloton. Gisteren hadden ze er waarschijnlijk voor getekend (toen was het minimaal 40 graden), vandaag is het minder fijn. Het kan ook gevaarlijk zijn in verband met het natte en gladde wegdek. Nog 30 kilometer Oss stoomt lekker door en heeft nog altijd 45 seconden voorsprong. In het peloton formeren de ploegen zich. Jumbo-Visma zit bijvoorbeeld mooi gegroepeerd, net als Team UAE Emirates. Nog 35 kilometer Daniel Oss rijdt verder weg: 47 seconden. Nog 40 kilometer Oss heeft 25 seconden. In het peloton ligt het tempo al de hele dag hoog. Het is eigenlijk één lange sprintvoorbereiding. Nog 49 kilometer Daniel Oss gaat alleen verder. Ook Andrey Amador ziet het niet zitten om luttele seconden voor het peloton uit te rijden. 🏁 49 km - ⏱ 19''💛

🚴🏻‍♂️ < 🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️💛



🇮🇹@Daniel87Oss est désormais seul en tête, 🇨🇷@Andrey_Amador a coupé son effort et attend le peloton.#TDF2023 pic.twitter.com/rfHxK55CQp — Maillot Jaune LCL (@MaillotjauneLCL) July 12, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Nog 53 kilometer Louvel laat Oss en Amador gaan. Het peloton zit ook niet ver en volgt op 25 seconden. Weer een puntje voor Oss De Italiaan kwam ook al als eerste boven op de eerste klim.

Volledig scherm Het peloton. © REUTERS

