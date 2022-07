Jonas Vingegaard weerstaat aanvallen Tadej Pogacar, Michael Matthews wint weergaloze Tour-etappe

Het begin van de etappe was ronduit spectaculair te noemen. Vooraf was al een levendige strijd verwacht om een plek in de kopgroep, maar dat Tadej Pogacar op 180 kilometer zou gaan versnellen, dat hadden er niet veel aan zien komen. Ook Jumbo-Visma niet, want de ploeg van geletruidrager Jonas Vingegaard werd even flink in verlegenheid gebracht. De Deen heeft echter Wout van Aert als ploeggenoot en zo kon de eerste schade worden hersteld. Met Primoz Roglic, Tiesj Benoot en Nathan van Hooydonck gingen er wel drie Jumbo’s overboord.