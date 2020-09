Joost Kemna vecht zich terug naar tweede plek in Lezerstour-klassement

video Jury straft Sagan na elleboog­stoot: van plek twee naar plek 85

9 september Peter Sagan heeft zijn tweede plaats in de elfde etappe van de Tour de France moeten inleveren. De Slowaak van Bora-hansgrohe had zich in volle sprint met zijn elleboog voorbij de Belg Wout van Aert geduwd en moest in Poitiers alleen de Australiër Caleb Ewan voor zich laten.