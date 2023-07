Jumbo-Visma en Wout van Aert laten zich in Tour de France verrassen door Victor Lafay

Een boze topfavoriet Wout van Aert heeft in San Sebastián net naast de winst gegrepen in de tweede etappe van de Tour de France. De Belg van Jumbo-Visma beschikte over de beste papieren om de rit te winnen, maar de Fransman Victor Lafay stak daar een stokje.

Een dag na de machtsovername van de gebroeders Yates stond er opnieuw een lastige rit in het Baskenland op het menu. Wederom een etappe met vijf beklimmingen, maar met wel een ander type finale dan zaterdag. Was de Côte de Pike in de openingsrit vooral kort en krachtig, de Jaizkibel van zondag is langer en minder steil.



In de langste etappe van deze Tour gebeurde er lange tijd weinig. Na een openingsfase met veel aanvalspogingen, lukte het bergkoning Neilson Powless om samen met Rémi Cavagna en Edvald Boasson Hagen weg te rijden. De drie aanvallers kregen zo’n vijf minuten voorsprong van het peloton. Onderweg sprokkelde Powless zijn punten voor het bergklassement mee en won Jasper Philipsen de tussensprint van het peloton. Van Aert liet zich niet zien en spaarde zijn krachten voor de finale.

Eresprint op Jaizkibel

UAE Team Emirates verzorgde in het peloton het tempo. Mikkel Bjerg en Vegard Stake Laengen waren de hele dag op kop van het peloton te vinden om de twee leiders - Cavagna moest er op de Côte d’Alkiza af - binnen schootsafstand te houden. Bij het opdraaien van de voorlaatste klim Côte de Gurutxe ging een deel van het peloton tegen de grond. Jonas Vingegaard en Ben O’Connor lagen erbij. UAE Team Emirates liet het gas los, gaf de Tourwinnaar de ruimte om terug te keren en maakte toen weer jacht op de eenzame leider Powless.



Met een voorsprong van anderhalve minuut begon Powless aan de slotklim Jaizkibel, een 8,1 kilometer lange klim die vooral bekend is uit Clásica San Sebastián. Al in de eerste meters werd duidelijk dat Mathieu van der Poel de rit niet zou winnen. Net als onder anderen Biniam Girmay moest hij er al vroeg af. Powless werd op drie kilometer van de top gegrepen door beulswerk van Rafal Majka in dienst van Pogacar en geletruidrager Adam Yates.

Volledig scherm Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. © BELGA

Een echte aanval kwam er niet, al werd er door geletruidrager Yates wel een sprint aangetrokken voor Pogacar. De Sloveen won het eresprintje van Vingegaard op de top van Jaizkibel en verdiende zo acht bonificatieseconden. Samen begonnen ze aan de afdaling, maar aan Vingegaard had hij geen bondgenoot; de Deen nam niet over omdat zijn ploeggenoot Van Aert in de achtervolgende groep zat. Met nog tien kilometer te gaan werden Pogacar en Vingegaard gegrepen.

Jumbo-Visma laat kaas van brood eten

In die achtervolgende groep zaten bijna alle klassementsrenners, op een enkeling na. Wout van Aert kon rekenen op de steun van meerdere ploeggenoten, maar moest toch vooral zelf gaten dichtrijden en reageren op aanvalspogingen van Tom Pidcock, Pello Bilbao en Mattias Skjelmose, die allemaal een sprint probeerden te ontlopen. In de laatste twee kilometer nestelde Van Aert zich in het wiel van Wilco Kelderman en leek het inderdaad op een sprint uit te draaien.

Het liep toch anders. Victor Lafay koos met nog een kilometer te gaan voor de andere kant van de weg en versnelde onder de vod. De 27-jarige Fransman, in 2021 nog winnaar van een Giro-etappe, waagde een alles-of-niets-poging en pakte al gauw een mooie marge op het peloton, waar alleen Kelderman zich volledig leegtrok voor Van Aert. Kelderman deed wat hij kon, maar kon de Belg niet op een goede positie afzetten om aan de sprint te beginnen. Zodoende zorgde Lafay voor een gigantische stunt en restte er voor een boze Van Aert slechts een tweede plek.



Volledig scherm Victor Lafay. © ANP / EPA

Voor zijn ploeg Cofidis is het de eerste ritzege in de Tour sinds 2008. Lafay liet zich zaterdag al gelden in de eerste etappe van de Tour de France, toen hij op het laatste klimmetje met Pogacar en Vingegaard even voorop reed. Een dag later ‘overleefde’ hij de Jaizkibel om er in de laatste kilometer alleen vandoor te gaan. ,,Ongelooflijk, ik zat op mijn limiet op die klim, maar ik had voor de verandering eens een plan gemaakt”, vertelde Lafay in het interview na afloop.



Nadat na de afdaling van de gevreesde col de eerste selecte groep begon aan de laatste voornamelijk vlakke acht kilometers, hield Lafay zich lang koest. ,,Ik verwachtte een aanval op het korte ‘hupje’ een paar kilometer voor de finish en wachtte af. Dat gebeurde niet, toen ben ik in de laatste kilometer gegaan. Ik heb de laatste honderden meters afgeteld. Het is te gek, de tweede etappe en we hebben al een ritzege op zak.”

Voorsprong voor Pogacar op Vingegaard

Adam Yates finishte in het uitgedunde peloton als 21ste en blijft de drager van het geel. Zijn voorsprong op zijn broer Simon Yates en Pogacar bedraagt zes seconden. Pogacar verdiende niet alleen acht bonificatieseconden met zijn sprint op Jaizkibel, ook finishte hij als derde in de daguitslag, goed voor vier seconden tijdwinst. De Sloveen heeft al elf seconden voorsprong op zijn voornaamste belager Vingegaard.

Maandag gaat de Tour verder met een relatief vlakke etappe van Amorebieta-Etxano naar Bayonne waarin de meer pure sprinters aan de bak mogen.

Liveblog bekijk belangrijke updates Adam Yates blijft leider Pogacar finisht als derde en pakt nog wat bonificatieseconden, maar Adam Yates blijft leider. Victor Lafay wint! Ongelooflijk: Lafay rijdt in de laatste kilometer weg en haalt het net voor Van Aert en Pogacar. Van Aert slaat zijn handen stuk op zijn stuur. Hoe kon dit nog misgaan? 🚴🇫🇷 | Ja.. Nee.. JA! Victor Lafay wint in Saint-Sébastien! De Fransman kiest het perfecte moment en is een sprintende groep favorieten te slim af! 👏👏 #TDF2023



📺 De Tour de France kijk je op discovery+ pic.twitter.com/W4ATS8XZT4 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 2, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Laatste kilometer! We krijgen een sprint van een uitgedunde groep. Kelderman leidt nog altijd voor Van Aert. Pogacar en Skjelmose zitten in zijn wiel. Nu is er een uitval van Lafay. Nog 1,5 kilometer Kelderman neemt Van Aert op sleeptouw. Bijna de laatste kilometer! Nog 2 kilometer Aanval Skjelmose! Mooi moment om weg te rijden, maar opnieuw dicht Van Aert het gat. Benieuwd of hij nog een sprint in zijn benen heeft... Nog 3 kilometer Aanval van Tom Pidcock op het laatste klimmetje van de dag. Van Aert springt mee en zit in zijn wiel. Ook Ciccone is bij de les. Het valt weer stil. Nog 4 kilometer Jumbo op kop. Een groepje met O'Connor rijdt op 45 seconden, Alaphilippe volgt op 1.36 minuut. Het wordt waarschijnlijk een sprint. Nog 5 kilometer Duits kampioen Buchmann is de volgende die wegrijdt. Jumbo-Visma controleert. Nog 6 kilometer Van Aert kan op meer steun rekenen. Jumbo-Visma rijdt met Kelderman en Benoot op kop en haalt Bilbao bij. Goede situatie voor Van Aert. Nog 8 kilometer Werk aan de winkel voor Van Aert, die het gevaar van Bilbao ziet en de Spanjaard niet wil laten gaan. Veel steun krijgt hij echter niet. Nog 10 kilometer Pogacar en Vingegaard zijn gegrepen. Bilbao leidt nu de afdaling. Hij zet de rest flink onder druk. Van Aert volgt niet veel later. Nog 12 kilometer In de achtervolgende groep zitten mooie namen. Van Aert, Pidcock, Bernal, gebroeders Yates, Bardet, Ciccone, Skjelmose, Landa, Gaudu, Rodriguez, Kelderman, Bilbao en meer. Nog 13 kilometer Pogacar en Vingegaard rijden nog altijd samen aan de leiding, maar het is wachten op de achtervolgende groep. Vingegaard werkt niet mee en daalt in het kielzog van zijn grote concurrent richting San Sebastián. Pogacar als eerste boven en pakt boni's Adam Yates trekt door en zal als hij achter zich kijkt nog maar een mannetje of tien zien. Belangrijker: Pogacar pakt bovenop de top 8 bonificatieseconden (Vingegaard 5) en lijkt even door te trekken. Maar Vingegaard werkt niet mee; hij heeft Van Aert in de achtervolgende groep.



Pogacar: 8 seconden

Vingegaard: 5 seconden

Simon Yates: 2 seconden Nog 17 kilometer Kilometer tot de top. De groep is zo'n dertig man groot. Wout van Aert zit er nog bij en kan rekenen op meerdere ploeggenoten. Nog 18 kilometer Nog meer renners die eraf moeten: Philipsen, Gall, Mads Pedersen, Martinez, Alaphilippe en Pinot. Neilson Powless gegrepen Hij haalt het net niet tot de top van Jaizkibel en wordt na 180 kilometer op kop ingerekend. UAE leidt het peloton. Majka verzorgt het tempo voor Pogacar en de rest. Nog 19 kilometer Terwijl Van Baarle op kop rijdt, nestelt Rafael Majka zich naast hem en trekt hij door. Volgt er een aanval van Pogacar?



van Aert heeft het lastig. De klassementsmannen zitten nu allemaal van voren. Nog 22 kilometer Neilson Powless houdt het knap vol, maar heeft nog maar 43 seconden voorsprong op het peloton. Chris Harper verzorgt het tempo in dienst van zijn kopman Simon Yates. Daarachter zitten de grote mannen (Pogacar, Adam Yates en Jonas Vingegaard) al klaar. ⏱️Just under a minute for @NPowless. His aim? The summit of Jaizkibel.



⏱️Moins d'une minute pour @NPowless. Son objectif ? Le sommet de Jaizkibel.#TDF2023 pic.twitter.com/qfMrg4bnIV — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Nog 23 kilometer Ook Biniam Girmay moet eraf. Jumbo-Visma rijdt op kop. Van Aert zit prima van voren.

Volledig scherm Het Tourpeloton in de eerste rit in Baskenland. © AP

