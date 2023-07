Jumbo-Visma maakt balans op na negen krankzinnige dagen: ‘We staan voor, maar zo voelt het niet’

Tour de France terug naar verboden berg: dit is wat de Puy de Dôme zo bijzonder maakt

Na 35 jaar keerde de Tour de France vandaag terug op de Puy de Dôme. Bij voorbaat was het al een historische dag in een sprookjesachtig en surrealistisch decor. Over Vingegaard die gelost wordt op de vulkaan en fietsen als in een droom. ‘Voor ons is deze berg een mythe.’