Jumbo-Visma na tijdverlies van Jonas Vingegaard in Tour de France: 'Denk dat we niet mogen klagen’

De Nederlands kampioen kon samen met Sepp Kuss lange tijd bij kopman Vingegaard blijven op de Grand Colombier. Voor Wilco Kelderman en Wout van Aert gold dat niet. ,,Maar dat was gepland", zei hij na afloop bij de NOS. ,,Ik had wel een goede dag en denk dat we met een verlies van acht seconden niet mogen klagen, na zo'n korte en explosieve dag. De schade had erger kunnen zijn. Acht seconden is dan nog te overzien.”



,,De bedoeling was om Jonas zo lang mogelijk te ondersteunen. Wilco had een wat mindere dag. Ik zag hem uitsturen en dacht: nu moet ik het doen. Maar het ging gelukkig goed.”