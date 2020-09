Jumbo-Visma rookt de concurrenten één voor één uit

Bol kwam niet aan sprinten toe: ‘Teleurge­steld, gemiste kans’

9 september Cees Bol kwam aan het einde van de elfde etappe in de Tour de France niet eens aan sprinten toe. De Noord-Hollander van Team Sunweb was teleurgesteld in Poitiers, want veel kansen voor sprinters zijn er niet meer. ,,Misschien in de 19e etappe en in Parijs. Daarvoor kunnen onze andere renners voor hun kansen gaan door de aanval te zoeken”, vertelde Bol, die sprak van een gemiste kans.