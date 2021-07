Jumbo-Visma vertrekt met grote grijns: ‘Volgend jaar komen we terug om de Tour te winnen’

Door Daniël Dwarswaard



Jumbo-Visma in de Tour van 2020: 3 ritzeges, tweede in het klassement

Jumbo-Visma in de Tour van 2021: 4 ritzeges, tweede in het klassement



De Nederlandse ploeg leek de Tour de France met precies dezelfde cijfers als vorig jaar te beëindigen, maar superman Wout van Aert deed er met zijn laatste sprint in Parijs nog nét een schepje bovenop. Vorig jaar had Jumbo-Visma een extra vrachtwagen nodig om plek te hebben voor al het chagrijn dat mee terug moest naar Nederland. Niet zo gek ook gezien de manier waarop Primoz Roglic toen in de laatste tijdrit de Tour de France uit zijn handen zag glippen. Maanden werk naar de vaantjes. De etappezeges van Roglic en Wout van Aert (twee keer) waren mooi, maar zeker op de avond in Parijs bijzaak.