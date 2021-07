Jumbo-Visma vol onbegrip over coach Pogacar: ‘Dat moet hij niet zeggen’

Het indrukwekkende optreden van Pogacar in de eerste tijdrit en in de achtste etappe naar Le Grand-Bornand werd her en der als buitenaards omschreven, maar volgens Iñigo San Millán, hoofdcoach bij Team UAE Emirates, is dat een misvatting.

,,Pogacar haalde niet de cijfers die hij vorig jaar haalde", aldus de Spanjaard, die eerder bij onder meer ONCE en Saunier-Duval werkte, vorige week tegenover VeloNews. ,,Hij is niet uitgedaagd deze Tour. Als je niet wordt uitgedaagd en je pakt minuten op de rest, dan zal je niet kapot gaan. Je gaat alleen voluit als je wordt uitgedaagd.”

Volledig scherm Jonas Vingegaard (l) namens Jumbo-Visma in het wiel van Tadej Pogacar. © AFP

,,Neem de beklimming van de Col de Colombière. In de groep achter Pogacar reden Carapaz, Vingegaard, Mas, Uran en Formolo van onze ploeg. Als ik naar de cijfers van Formolo kijk, kan ik zien hoe hard ze gingen. En ze gingen absoluut niet hard. Formolo had diarree en hij kon gewoon bij ze blijven. Hij trapte een wattage van 5.79. Sorry, maar dat is gewoon heel laag. Geen wonder dat Pogacar bij ze weg rijdt. Normaal gesproken rijden ze veel sneller. In andere koersen komen ze wel boven de 6 watt, 6,5 soms zelfs. En in de Tour kunnen ze dat niet.”

,,Er zijn veel fouten gemaakt tijdens de trainingskampen op hoogte", beweerde San Millán over de situatie bij andere ploegen. ,,Net als vorig jaar. Dat lijkt mij het geval. Ineos heeft het vorig jaar verprutst en dit jaar weer. En voor Jumbo lukte het vorig jaar niet en dat geldt voor dit jaar ook.”

Merijn Zeeman is het totaal niet eens met zijn collega. ,,Het is echt niet waar", aldus de sportief directeur van onder meer Jonas Vingegaard, tweede in de stand, na de etappe naar de Col du Portet tegenover The Cycling Podcast. ,,Ik begrijp die opmerkingen niet.”

,,Pogacar was vandaag ook aan het knokken en er waren twee renners die bij hem konden blijven (Vingegaard en Carapaz, red.). Ik denk dat je zulke dingen niet moet zeggen, want uiteindelijk zijn we allemaal professionals in dezelfde sport. De ene keer is de ene renner wat beter, maar ik ga zulke dingen niet zeggen over andere teams.”

Jumbo-Visma kwam naar de Tour om die met Primoz Roglic te winnen. De Sloveen kwam echter zwaar ten val en Vingegaard heeft zijn plaats als kopman op indrukwekkende wijze ingenomen. Met nog twee vlakke etappes en een tijdrit voor de boeg, lijkt de 24-jarige Deen tweede te gaan worden.