Jury straft Sagan na elleboogstoot: van plek twee naar plek 85

De tweede plaats was nu voor de Ier Sam Bennett, de drager van de groene trui. Van Aert schoof door naar de derde plaats. Sagan, zeven keer de winnaar van het groen in Parijs, ruziede na afloop nog met de Belg van Jumbo-Visma. Op basis van de tv-beelden had hij weinig recht van spreken. Van Aert maakte meteen al na het passeren van de finish zijn onvrede duidelijk. ,,Wat Sagan deed kan echt niet. Hij beukte me gewoon opzij”, vertelde de Belg die bij de teambus nog bezoek kreeg van de tierende Slowaak. ,,Ik kreeg de volle laag, er was geen mogelijkheid tot een gesprek. Heel raar.”

‘Dit heeft niets met sprinten te maken’

Sagan had in volle sprint geprobeerd een gaatje te creëren door de naast hem sprintende Van Aert opzij te duwen. ,,Ik schrok ervan. Zo’n sprint is al gevaarlijk genoeg. Als je dan in volle sprint zoiets overkomt lijkt het me normaal dat ik kwaad ben. Er was geen gat en dan gebruikt hij maar zijn ellebogen. Dit heeft niets met sprinten te maken. Als de jury dit toelaat volgen ze het reglement niet.” Van Aert hoorde niet veel later dat dat niet het geval was.



Over zijn sprint was Van Aert, die al twee ritzeges boekte, niet tevreden. ,,Ik zat niet goed geplaatst. Mijn enige kans was de sprint vroeg aangaan omdat ik anders ingesloten zou raken. Het was van te ver om te spreken van een perfecte sprint. Toch kwam ik nog dichtbij tot Sagan me die beuk gaf. Zo werd het uiteindelijk helemaal niets.”