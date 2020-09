Kämna is de beste vluchter, Tourfavorieten houden zich gedeisd

De beginfase was spannend, maar daarna gebeurde er lange tijd niets. De kopgroep van achttien kreeg later gezelschap van vijf renners en samen reden ze meer dan tien minuten voor het peloton uit. De klassementsmannen lieten zich niet zien.



In de kopgroep pakte Pierre Rolland twee keer de bergpunten mee en had hij de bolletjestrui op de Montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte voor het grijpen, maar de ervaren Fransman kon niet mee toen Richard Carapaz versnelde. De Ecuadoraan was samen met Julian Alaphilippe en Lennard Kämna de grote favoriet in de kopgroep en maakte die status vlak voor de top van de klim van eerste categorie waar. Ineos, waar Egan Bernal bidons ging halen en tegelijkertijd met sprinter Sam Bennett moest lossen, was sterk vertegenwoordigd in de kopgroep. Naast Carapaz waren ook Andrey Amador en Pavel Sivakov mee.

Kämna soleert naar winst

Carapaz trok stevig door en kreeg in eerste instantie alleen Alaphilippe mee, waarna ook Sebastien Reichenbach en Kämna aan wisten te sluiten. Op de tweede versnelling had alleen Kämna een antwoord. Vlak voor de top reed Kämna weg en waren de rollen plots omgedraaid. In zijn kenmerkende tijdrithouding bouwde Kämna zijn voorsprong van vijftien seconden uit tot een minuut en pakte hij vier dagen na zijn tweede plaats op de Pas de Peyrol nu wel de ritzege. Op de laatste twee oplopende kilometers naar Villard-de-Lans kwam zijn leidende positie niet meer in gevaar.



Voor BORA-hansgrohe is het een welkome etappeoverwinning. De geplaagde ploeg van Emanuel Buchmann, Maximilian Schachmann en Peter Sagan liet zich de afgelopen dagen veelvuldig in beeld zien, maar greep telkens naast de zege.

Speldenprik Pogacar

Met een loodzware etappe in het verschiet deed het peloton het relatief rustig aan. Tadej Pogacar zette in de laatste twee kilometer zijn ploegmaat David de la Cruz nog wel op kop, maar de jarige Wout van Aert nestelde zich niet veel later weer op kop. Pogacar demarreerde nog wel, maar Roglic kon moeiteloos volgen. Miguel Angel López pakt als enige wat seconden terug.



Tom Dumoulin pakte nog wel één plek terreinwinst. Hij neemt de negende plaats over van Nairo Quintana, die het hoge tempo op de slotklim niet kon volgen. Woensdag is wellicht de zwaarste dag in de Tour met de aankomst in Méribel op de Col de la Loze. De top is op 2304 meter het hoogste punt in deze Tour..

