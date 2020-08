Kansen voor sprinters: dit krijgen de renners vandaag voor hun kiezen

De Fransman Julian Alaphilippe is de nieuwe geletruidrager na zijn ritzege zondag in Nice. De rit van maandag heeft een lengte van 198 kilometer en begint om 12.20 uur naast het stadion van OGC Nice. In de eerste 65 kilometer liggen achtereenvolgens de Col du Pilon en de Col de la Faye en is het eigenlijk nooit vlak. Na de Col des Lèques, met de top op ruim 1100 meter, gaat het langzaam heuvelafwaarts richting Sisteron, dat voor het eerst finishplaats is in de Tour. De finish daar wordt verwacht rond 17.15 uur.