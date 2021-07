Kelderman ziet af op de Mont Ventoux maar is halverwege Tour wel ‘best of the rest’

Podcast Froome, Mollema en Porte over krankzinni­ge dag op de Ventoux: ‘Publiek stond stijf van de alcohol’

7 juli Chris Froome in zijn gele trui rennend op de flanken van de Mont Ventoux, het is één van de meest krankzinnige momenten uit de Tourgeschiedenis. Vandaag keert de Tour terug naar de mythische berg in de Provence, waar Froome, Richie Porte en Bauke Mollema in de Tour van 2016 op een stilstaande motor klapten. De hoofdrolspelers van toen blikken terug.