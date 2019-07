Kirsten Wild uit Almelo geniet van sprints in Tour: ‘Zelf meer Viviani dan Ewan’

LezerstourALMELO/ZWOLLE - Ze zag de eerste week nauwelijks iets van de Tour de France en had dan ook niet door dat haar Lezerstourploeg er weinig van bakte. In de Prominententour staat de uit Almelo afkomstige Kirsten Wild onderaan. „Maar”, waarschuwt ze, „ik heb al mijn drie wissels nog.” Ondertussen kijkt ze gefascineerd naar de massasprints.

Kirsten Wild is meervoudig Europees- en wereldkampioen op de baan. Maar ook op de weg is de 36-jarige coureur nog altijd actief. Begin deze maand betwistte ze de Giro Rosa, de Giro d’Italia voor vrouwen. Die besloot ze als 98e. „Het was dan ook niet echt een parcours voor mij. Er moest veel geklommen worden”, aldus de vrouw die het op de weg vooral moet hebben van haar rappe sprintersbenen.

Toch op podium

Desalniettemin haalde ze het podium. „We wonnen met ons team (WNT-Rotor Pro Cycling, red.) het ploegenklassement. Mochten we het podium op. Dat was wel gaaf. Verder haalde onze kopvrouw Erica Magnaldi de top 10. Misschien had ze zelf stiekem op een top 5-klassering gehoopt. Maar joh, ze is net afgestudeerd als dokter. Daarna weer fietsen en tiende worden, is ook knap.”

De Giro Rosa had plaats in de eerste week van de Ronde en Frankrijk en daardoor zag Wild nauwelijks iets van de Tour. Ze had dan ook niet door dat de renners uit haar Lezerstourteam niet naar behoren presteerden. Nu, na bijna twee weken koers, staat Wild onderaan in de Prominentenleague.

„Maar”, waarschuwt ze, „ik heb al mijn drie wissels nog. Misschien stoot ik Lieke Wevers (koploper in de Prominententour waarin acht bekende Tukkers het tegen elkaar opnemen, red.) dan alsnog van de balk. Al staat ze daar normaal gesproken wel stabiel op...”

Gefascineerd door sprints

Eenmaal terug uit Italië heeft Wild meer tijd om naar de Ronde van Frankrijk te kijken. „Daar moet ik meteen bij zeggen dat ik een slechte wielervolger ben. Ik vind het heerlijk als de tv is afgestemd op de Tour, maar vaak ga ik tijdens de etappe dan wat in huis rommelen.”

De recente massasprints heeft ze wel gezien. Met bovengemiddelde interesse.

„Dan zit ik echt te kijken hoe die ploegentactieken worden uitgespeeld. In de etappe die Caleb Ewan won, zag ik dat Michael Mørkøv (van Deceuninck - Quick-Step, red.) vroeg weg stuurde, van de kop van het peloton af. Daardoor kwam Jumbo-Visma met Mike Teunissen en Dylan Groenewegen daar vlak achter op kop. Dan ben ik heel benieuwd: trekken ze door? Of laten ze even lopen en ‘pikken’ ze iets later weer in? En wat doet Ewan dan, want die zat in het wiel bij Groenewegen. Jumbo-Visma besloot door te trekken.”

Type-Viviani

De afloop is bekend: Ewan wist Groenewegen nog net te passeren en won. Kwam Jumbo-Visma te vroeg op kop? Wild weet het niet. Wat ze wél weet: ze is meer een type-Viviani of een type-Groenewegen dan een type-Ewan.

„Ewan is een sprinter die in het wiel van een ander rijdt en daar dan op het laatste moment langsheen probeert te komen. Ikzelf ben meer te vergelijken met Elia Viviani. Die wordt door zijn ploeg op hoge snelheid afgezet en daarna is het een kwestie van zelf ‘rammen’. Net als Viviani sprint ook Groenewegen op die manier.”

En dat gaat behoorlijk hard. „Hoe hard ik in een sprint fiets? Net als die mannen kom ik ook ruim boven de zestig kilometer per uur uit. Maar ik denk dat die mannelijke topsprinters bij gelijke omstandigheden nog wel vijf à tien kilometer per uur harder gaan.”