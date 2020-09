Klassementsleider Roglic: ‘Iedere seconde kan tellen, daarom heb ik alles gegeven’

Hoe kan het toch dat twee Slovenen voorlopig vier erkende Colombiaanse klimmers voorblijven in het klassement van de belangrijkste wielerwedstrijd van het jaar? ,,Dat weet ik ook niet", moest Roglic het antwoord schuldig blijven. ,,Maar we hebben ook andere goede sporters", zei hij over zijn land dat slechts 2 miljoen inwoners telt. "We motiveren elkaar en maken elkaar zo beter."



,,Vooral de slotklim naar Puy Mary was zwaar", zei Roglic. ,,De laatste kilometers heb ik vol op mijn limiet gereden. Iedere seconde kan tellen in de Tour. Daarom heb ik alles gegeven. Ik ben er nog lang niet. Iedere dag zullen ik en mijn ploeg alles moeten geven. Of ik nu meer moet oppassen voor Pogacar dan voor Bernal? Ach, dat weet ik niet. Ik moet vooral naar mezelf kijken en iedere dag alles geven.”