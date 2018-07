Knaven trots op Thomas: 'Dromen kunnen werkelijkheid worden'

Knaven roemde het karakter van de 32-jarige Welshman. ,,Geraint is al die jaren altijd maar door blijven vechten. Hij is heel wat tegenslagen te boven gekomen en is altijd in zichzelf blijven geloven.'' De winst in de Tour noemde Knaven zonder meer terecht: ,,Daar is geen twijfel over. Hij is nooit in de problemen gekomen: niet op het vlakke, niet in de bergen. En in de tijdrit was hij voorbij halfweg nog de snelste. Hij was de beste elke dag en zeker over drie weken.''