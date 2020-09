Kragh Andersen is de sterkste en de slimste in Champagnole

Derde ritsucces voor SunwebSøren Kragh Andersen heeft na de veertiende ook de negentiende Touretappe op zijn naam geschreven. De Deen sprong in de laatste vijftien kilometer weg uit een omvangrijke kopgroep en viel niet meer stil. Het is voor Sunweb al de derde ritzege in deze Tour.

Stilte voor de storm, zo kunnen we de negentiende etappe het beste samenvatten. De beginfase was nog wel veelbelovend in de overwegend vlakke etappe. Met maar één hindernis op het programma van vierde categorie leek het op voorhand een dag voor de vluchters of sprinters te gaan worden. Toen Rémi Cavagna vertrok en Dylan van Baarle daarop reageerde, leek er een mooie kopgroep in de maak. De aanwezigheid van Guillaume Martin (12de in het klassement) zorgde er echter voor dat de samenwerking niet optimaal was. Martin liet zich terugzakken, waarna Cyril Barthe diens voorbeeld volgde. Even later werden ook Van Baarle, Geoffrey Soupe en Max Walscheid weer ingerekend.

Cavagna wist als enige uit de greep van het peloton te blijven. De Frans kampioen tijdrijden reed de hele dag zo’n twee minuten voor het peloton uit waar BORA-hansgrohe het tempo verzorgde. De Duitse ploeg zag Lukas Pöstlberger in het begin van de etappe uitvallen na een bijensteek. De Oostenrijker werd in zijn mond gestoken en werd naar het ziekenhuis vervoerd.

Volledig scherm Rémi Cavagna ontving de prijs van de strijdlust. © Pool via REUTERS

Spectaculair einde

De Fransman stoomde onverstoorbaar door, maar liet zich na een solotocht van zo’n 120 kilometer inrekenen door de tegenaanvallers Benoît Cosnefroy, Pierre Rolland en Luke Rowe. Daarachter won Sam Bennett de tussensprint van Peter Sagan. Even trokken ze in het gezelschap van Kasper Asgreen, Michael Morkov en Matteo Trentin nog door, maar door toedoen van Sunweb werden zij weer teruggepakt. De vier aanvallers reden een halve minuut van voren, maar ook zij werden even later weer bijgehaald.

Er werd slag om slinger gedemarreerd, maar op minder dan dertig kilometer van het einde ontstond de definitieve kopgroep. Een kopgroep om handen en vingers bij af te likken, want alle topkandidaten voor de groene puntentrui zaten mee: Sagan, Bennett en Trentin waren alert. Ook Kragh Andersen, Oliver Naesen, Jasper Stuyven, Jack Bauer, Luka Mezgec, Dries Devenyns, Nikias Arndt en Luke Rowe sprongen mee. Het peloton deed weinig. Lotto Soudal had niemand mee en probeerde het gat nog te dichten, maar zag hun kopman Caleb Ewan op een heuvel afhaken. Daardoor liep de voorsprong rap op.

Volledig scherm De kopgroep met o.a. Peter Sagan en Oliver Naesen. © REUTERS

Lang duurde het niet voordat er werd aangevallen. Trentin probeerde in een oplopende strook weg te rijden, maar werd teruggepakt door zijn rivalen Sagan en Bennett. Op het moment dat het stilviel, profiteerde Kragh Andersen. De Deen reed weg, de achtervolgers keken naar elkaar en de vogel was gevlogen. Binnen een mum van tijd had Kragh Andersen al een halve minuut voorsprong op de achtervolgende groep gepakt. Zijn overwinning kwam niet meer in gevaar: net als in Lyon mocht hij zijn handen in de lucht steken en bezorgde hij Sunweb de derde zege in deze Tour. Op een minuut achterstand won Mezgec de sprint om de tweede plek ten koste van Stuyven.

Het peloton deed het rustig aan. Zaterdag wacht een belangrijke tijdrit naar La Planche des Belles Filles. Primoz Roglic verdedigt daarin een voorsprong van 57 seconden op Tadej Pogacar. Tom Dumoulin staat negende in het klassement en kan nog twee plaatsen opschuiven.

