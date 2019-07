Kruijswijk: Het podium, daar hikte ik echt tegenaan

Lezerstour Sander Hoek (29) uit Hengelo wint de Lezerstour van 2019

28 juli HENGELO - Sander Hoek heeft de Lezerstour van De Twentsche Courant Tubantia gewonnen. De 29-jarige Hengeloër greep een week geleden de macht in het wielerspel, toen het peloton in de Ronde van Frankrijk de bergen in de Pyreneeën betwistte. Hoek stond zijn koppositie in de slotweek nog heel even af, maar liet in de Alpenritten zien over het sterkste team te beschikken.